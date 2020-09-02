Правительство Украины утвердило план Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения коррупции на 2020 год

Кабинет министров Украины утвердил план мер по реализации Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на 2020 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

План предусматривает, в частности, публичный отчет руководства государственных органов о прогрессе в реализации антикоррупционных инициатив к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.

Кроме того, план предусматривает: проведение многочисленных мероприятий, в том числе с привлечением общественности, направленных на распространение информации об антикоррупционной деятельности; популяризацию систем электронных услуг; разработку учебных курсов и проведение тренингов по антикоррупционным коммуникациям.