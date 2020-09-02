Политика

13:43 02.09.2020

Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об административной процедуре"

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Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об административной процедуре"

Верховная Рада намерена упорядочить взаимоотношения между государством, чиновниками и гражданами.

Об этом идет речь в законопроекте № 3475 "Об административной процедуре", - который поддержали в первом чтении 290 народных депутатов.

Согласно законопроекту, административный орган должен рассматривать и решать вопрос, осуществлять процедурные действия и принимать процедурные решения в течение "разумного срока", то есть в кратчайший срок, достаточный для осуществления административного производства без неоправданных затягиваний.

Согласно документу, административный орган должен рассмотреть и решить дело, которое принадлежит к его компетенции с наименьшими затратами средств и других ресурсов, простым и эффективным способом.

Как отмечается в законопроекте, он регулирует отношения органов исполнительной власти, органов власти АРК, органов местного самоуправления, их должностных лиц, других субъектов, которые, в соответствии с законом, уполномочены осуществлять публично-властные управленческие функции с гражданами по рассмотрению и решению административных дел.

Теги: #верховная_рада
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