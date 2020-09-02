Политика

13:33 02.09.2020

Зеленский заявляет, что с Фондом борьбы с коронавирусом "всё в порядке" и в нем остались "почти все" средства

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Зеленский заявляет, что с Фондом борьбы с коронавирусом "всё в порядке" и в нем остались "почти все" средства

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть средства, а распространяемая о нем информация не соответствует действительности.

"Это неправда, это история с большим фейком, которые подогревают разные люди, журналисты. Спрашивайте, пожалуйста, министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто коммуницируют эту информацию, с COVID-ным фондом всё в порядке", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Зеленский указал, что в данном фонде "есть почти все средства".

Теги: #коронавирус #зеленский
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