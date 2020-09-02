Рада намерена освободить от уплаты судебного сбора обжалование постановлений по админправонарушениям

Верховная Рада собирается освободить лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

За соответствующий законопроект № 3424 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях за основу проголосовали 315 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О судебном сборе".