Политика

12:55 02.09.2020

Рада намерена освободить от уплаты судебного сбора обжалование постановлений по админправонарушениям

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Рада намерена освободить от уплаты судебного сбора обжалование постановлений по админправонарушениям

Верховная Рада собирается освободить лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

За соответствующий законопроект № 3424 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях за основу проголосовали 315 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О судебном сборе".

Теги: #верховная_рада
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