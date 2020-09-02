Рада намерена законодательно закрепить право осуществлять единоразовые выплаты помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности

Верховная Рада намерена закрепить в законодательстве право Фонда социального страхования Украины и Фонда общеобязательного государственного социального страхования осуществлять единоразовые выплаты помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

За соответствующий законопроект №3692 о внесении изменений в раздел 2 заключительных положений закона "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" в первом чтении проголосовало 316 народных депутатов.

Законопроект также предусматривает оплату за счет средств Фонда социальных услуг мероприятий по содействию занятости, предусмотренной законодательством на случай безработицы.