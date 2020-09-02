Политика

11:23 02.09.2020

Зеленский: спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны у нас идет война на Донбассе, и Украина как никто стремится к миру

1 мин читать
Зеленский: спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны у нас идет война на Донбассе, и Украина как никто стремится к миру

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что спустя 75 после окончания Второй мировой войны на Донбассе идет война, и Украина как никто стремится к миру.

"В этот день закончилась Вторая мировая война. Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили наибольшую цену за нашу свободу. Сегодня, через 75 лет после Второй мировой, у нас снова война, теперь - на Донбассе. И мы стремимся к миру как никто другой", - написал он в своем Twitter в среду.

Теги: #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 01.09.2020
Зеленский: живую школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн"

Зеленский: живую школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн"

17:40 31.08.2020
Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

17:18 31.08.2020
Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

20:01 29.08.2020
Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

15:13 29.08.2020
У Зеленского есть два пути решения ситуации, сложившейся вокруг решения КС по Сытнику – представитель президента в КС

У Зеленского есть два пути решения ситуации, сложившейся вокруг решения КС по Сытнику – представитель президента в КС

13:54 29.08.2020
Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

11:53 29.08.2020
Экс-премьер Гончарук о решении КС по Сытнику: в команде Зеленского политический кризис, которым президент не управляет

Экс-премьер Гончарук о решении КС по Сытнику: в команде Зеленского политический кризис, которым президент не управляет

11:00 29.08.2020
Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

08:10 29.08.2020
Зеленский в Каневе распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря

Зеленский в Каневе распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря

07:44 29.08.2020
Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия рад отсутствию иммунитета у Кабмина, предупредил ключевых министров о возможных отставках

Стефанчук увязывает кадровые изменения в "экономическом блоке" Кабмина с проектом госбюджета-2021

ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия рад отсутствию иммунитета у Кабмина, предупредил ключевых министров о возможных отставках

Ляшко: уровень иммунизации от кори до конца года составит 78%

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может быть подписано в Белом доме 18 сентября

Нардеп Савчук подала депутатские обращения к Степанову и Шмыгалю с требованием вывести Ивано-Франковск из "красной" зоны

Стефанчук увязывает кадровые изменения в "экономическом блоке" Кабмина с проектом госбюджета-2021

Экс-мэр Днепра Иван Куличенко идёт на выборы с "Нашим краем"

Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с ЕС - Порошенко о годовщине Соглашения об ассоциации

В "Слуге народа" собирают подписи за исключение Лероса из фракции – нардеп

"Евросолидарность" требует вернуть средства педагогам и защитить их от эпидемии Covid-19 - Климпуш-Цинцадзе

ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА