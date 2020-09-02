Зеленский: спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны у нас идет война на Донбассе, и Украина как никто стремится к миру

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что спустя 75 после окончания Второй мировой войны на Донбассе идет война, и Украина как никто стремится к миру.

"В этот день закончилась Вторая мировая война. Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили наибольшую цену за нашу свободу. Сегодня, через 75 лет после Второй мировой, у нас снова война, теперь - на Донбассе. И мы стремимся к миру как никто другой", - написал он в своем Twitter в среду.