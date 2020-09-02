Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может быть подписано в Белом доме 18 сентября

Переговоры о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ продвигаются быстрее, чем ожидалось, и могут закончиться подписанием соглашения с участием США 18 сентября в Белом доме, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на чиновников трех стран.

Как заявили изданию израильские официальные лица, церемония подписания может состояться в Белом доме 18 сентября.

По словам собеседников издания, они также надеются получить бонус от соглашения о нормализации отношений - трехсторонний альянс между США, Израилем и ОАЭ.

Уточняется, что предполагаемый альянс будет первоначально сосредоточен на региональной безопасности, но может быть расширен и на другие области.

Ранее сообщалось, что первый коммерческий рейс из Израиля в ОАЭ, который выполнила израильская авиакомпания El Al, приземлился в Абу-Даби в понедельник.

"Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы", - заявил журналистам советник президента США Джаред Кушнер перед вылетом рейса.

Вместе с Кушнером этим рейсом летели советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и некоторые чиновники израильских министерств.

Как сообщают СМИ, в рамках визита представители Израиля и ОАЭ обсуждают сотрудничество в сфере экономики, науки, торговли и культуры. Кроме того, на повестке налаживание прямых авиасообщений.

Ранее в августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений. В достигнутом соглашении говорится, что Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

В Палестинской национальной администрации, как сообщалось, осудили решение ОАЭ по Израилю и приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран, согласившихся на мир с Израилем.