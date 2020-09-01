Политика

22:05 01.09.2020

"Северный поток 2" должен быть достроен

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"Северный поток 2" должен быть достроен

Правительство ФРГ хочет, чтобы газопровод "Северный поток 2" был достроен, несмотря на санкции США, которые Берлин считает экстерриториальными и противозаконными, подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала она во вторник в ходе визита в Штральзунд, ее цитирует агентство Dpa.

По словам канцлера, газопровод должен быть достроен.

Сообщается, что в начале августа три сенатора США направили в немецкий порт Засниц-Мукран, рядом с которым находится газоприемная станция для уже существующего газопровода "Северный поток" и для нового, письмо с угрозами штрафных мер.

Теги: #газопровод #меркель #германия
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