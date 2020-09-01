Нардеп Савчук подала депутатские обращения к Степанову и Шмыгалю с требованием вывести Ивано-Франковск из "красной" зоны

Народный депутат (внефракционная) Оксана Савчук накануне начала четвертой сессии Верховной Рады зарегистрировала депутатские обращения к министру здравоохранения Максиму Степанову и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием отменить "красную зону" в Ивано-Франковске.

Текст обращений обнародовала пресс-служба Ивано-Франковского городского совета в соцсети Facebook.

"Решение ввести Ивано-Франковск в красную зону не является обоснованным и имеет политический характер. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС принимает решения, отталкиваясь от показателя заполненности койкомест в больницах первой волны госпитализации. Для Ивано-Франковска этот показатель не является до конца объективным", - указывается в тексте обращений.

Савчук пояснила, что согласно данным Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета, на госпитализации в больницах первой волны находятся от 25% до 38% пациентов с коронавирусной болезнью из населенных пунктов, которые не входят в состав Ивано-Франковской ОТГ.

"Врачи не могут отказать в предоставлении необходимой медицинской помощи. Именно поэтому статистика больных в городе Ивано-Франковске всегда будет выше", - заявила она.

"Из-за карантина многие предприниматели вынуждены были вообще прекратить свою деятельность. Новые запреты приведут к тому, что большое количество работников Ивано-Франковска останется без места работы и возможности обеспечивать себя и свои семьи", - подчеркивается в обращении.

Как сообщалось, государственная комиссия ТЭБ и ЧС 27 августа приняла решение о включении Ивано-Франковска в "красную" зону эпидемической опасности с 00 часов 00 минут 31 августа сроком на 14 дней. Позже депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту Украины, министру здравоохранения и главе Ивано-Франковской облгосадминистрации с призывом отменить безосновательно, по их мнению, введенный "красный" уровень эпидемической опасности в городе.