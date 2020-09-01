Стефанчук увязывает кадровые изменения в "экономическом блоке" Кабмина с проектом госбюджета-2021

По итогам работы над проектом государственного бюджета Украины на 2021 год может быть принято решение о кадровых перестановках в Кабинете министров, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, что все будет зависеть от одного - насколько будет эффективная, качественная работа проведена над проектом государственного бюджета Украины, и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий Covid-19", - рассказал он в эфире "Украина 24".

Он отметил, что ситуация с кадровыми изменениями в правительстве "назревает", и в первую очередь речь идет об "экономическом блоке".

"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, ещё раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", - объяснил Стефанчук.