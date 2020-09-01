Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с ЕС - Порошенко о годовщине Соглашения об ассоциации

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отмечает, что насущной задачей украинской власти является обеспечение надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации, углубление интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза и достижение критериев членства нашего государства в ЕС, сообщается на сайте партии во вторник.

"Власть должна прекратить искать пути ревизии или свертывания нашей ассоциации с ЕС, а вместо этого должна начать амбициозный диалог с партнерами по масштабному обновлению Соглашения для обеспечения европейского уровня жизни наших граждан", - написал Порошенко в Facebook.

По его словам, каждая годовщина, связанная с Соглашением об ассоциации, является возможностью вспомнить весь сложный путь и совместные усилия для достижения успеха. "Сегодня мало кто уже вспоминает обо всех этих перипетиях и моменты чрезвычайного эмоционального напряжения, кажется, будто так всегда и было. Безвиз, ассоциация - я рад, что эти достижения моей каденции стали неотъемлемой частью современной Украины, ее идентичности, ее настоящего и будущего", - написал политик.

"Будущее Украины - в ЕС! "Европейская солидарность" продолжит делать все возможное для скорейшего приближения этого момента", - резюмировал Порошенко.