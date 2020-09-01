ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка

Высший совет правосудия принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", такое решение члены ВСП приняли во вторник, рассмотрев ходатайство генпрокурора.

Решение о возвращении представления генпрокурору поддержали члены ВСП единогласно (14 из 14 голосов).

"Остается не опровергнутым утверждение о ненадлежащем вручении подозрения... Ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия вернуть генпрокурору без рассмотрения", - говорится в решении.