ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка
Высший совет правосудия принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", такое решение члены ВСП приняли во вторник, рассмотрев ходатайство генпрокурора.
Решение о возвращении представления генпрокурору поддержали члены ВСП единогласно (14 из 14 голосов).
"Остается не опровергнутым утверждение о ненадлежащем вручении подозрения... Ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия вернуть генпрокурору без рассмотрения", - говорится в решении.