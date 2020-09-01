Политика

14:32 01.09.2020

В Минске проходят несанкционированные акции студентов: милиция подтверждает задержания

1 мин читать
В Минске проходят несанкционированные акции студентов: милиция подтверждает задержания

Минская милиция подтверждает задержания на несанкционированных акциях, протеста, которые проходят во вторник в столице республики.

Во вторник в белорусской столице проходят несанкционированные акции студентов нескольких вузов. Молодые люди собираются в колонны.

По данным портала tut.by, одна из них появилась в столичном парке имени Максима Горького и продолжает движение в сторону Минского государственного лингвистического университета. Еще одна колонна идет по проспекту Независимости с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Милиция просит протестующих разойтись, предупреждает о "незаконности акции".

В Telegram-каналах распространяются видео задержаний студентов. В ГУВД Мингорисполкома это подтвердили. "Подтверждаем задержания в рамках административного процесса", - проинформировали в столичной милиции. Здесь не сообщили, за какие именно правонарушения задержаны люди.

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 01.09.2020
Лукашенко обвинил белорусские костелы в антигосударственной пропаганде

Лукашенко обвинил белорусские костелы в антигосударственной пропаганде

14:15 01.09.2020
Лукашенко объяснил свой былой "поворот" к Западу необходимостью "выживать" в условиях непонимания со стороны России

Лукашенко объяснил свой былой "поворот" к Западу необходимостью "выживать" в условиях непонимания со стороны России

13:18 01.09.2020
Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

13:08 01.09.2020
Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

09:27 01.09.2020
Страны Балтии договорились прекратить покупку э/э у Беларуси после запуска БелАЭС

Страны Балтии договорились прекратить покупку э/э у Беларуси после запуска БелАЭС

23:08 31.08.2020
Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

20:29 31.08.2020
Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

18:14 31.08.2020
МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

17:41 31.08.2020
Задержана член Координационного совета РБ Лилия Власова

Задержана член Координационного совета РБ Лилия Власова

15:26 31.08.2020
Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему представителей белорусских властей, всего в "черном списке" 30 лиц

Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему представителей белорусских властей, всего в "черном списке" 30 лиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Зеленский: живую школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн"

Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет Украины на следующий год

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Глава комитета Рады Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода в 60-65 лет на пенсию на госслужбе

Гройсман требует от действующего Кабмина восстановить прошлогоднее правительственное решение о росте зарплат учителей

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА