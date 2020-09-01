В Минске проходят несанкционированные акции студентов: милиция подтверждает задержания

Минская милиция подтверждает задержания на несанкционированных акциях, протеста, которые проходят во вторник в столице республики.

Во вторник в белорусской столице проходят несанкционированные акции студентов нескольких вузов. Молодые люди собираются в колонны.

По данным портала tut.by, одна из них появилась в столичном парке имени Максима Горького и продолжает движение в сторону Минского государственного лингвистического университета. Еще одна колонна идет по проспекту Независимости с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Милиция просит протестующих разойтись, предупреждает о "незаконности акции".

В Telegram-каналах распространяются видео задержаний студентов. В ГУВД Мингорисполкома это подтвердили. "Подтверждаем задержания в рамках административного процесса", - проинформировали в столичной милиции. Здесь не сообщили, за какие именно правонарушения задержаны люди.