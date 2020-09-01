Лукашенко объяснил свой былой "поворот" к Западу необходимостью "выживать" в условиях непонимания со стороны России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России, а обращение к Западу было вынужденным.

"Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России - ИФ)", - заявил во вторник Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, Беларусь никогда не отворачивалась от России, но была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на нефтяном рынке.

"Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику. Почему мы всегда заявляли о многовекторности и многополярности: планеты и системы могут стабильно держаться, когда у них несколько опор. Когда выбивают одну, вторую опору, они начинают шататься и могут рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность", - добавил Лукашенко.