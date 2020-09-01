Политика

14:15 01.09.2020

Зеленский: живую школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн"

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Зеленский: живую школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что детям ничто не может заменить живое обучение в школе, но если будет большая волна заболеваемости коронавирусом, то государство будет готово перейти к формату "школы онлайн".

"Сегодня я впервые за много лет не провожал ребенка в школу, не было никакой "линейки". К сожалению, но мы должны понимать, что карантин есть карантин. Я всем детям желаю только здоровья. Понимаю, что "школа онлайн" это не выход, потому что для детей главное – это общение, это действительно диалог, и это действительно ощущение свободы. Именно такой свободы и общения ты можешь научиться только в школе. И лучше, в любом случае, знания воспринимаются, когда ты видишь учителя, он к тебе подходит", - сказал он на брифинге во вторник в Полтавской области.

Зеленский отметил, что хотя заменить "живую" школу на "школу онлайн" невозможно, но государство готово к такому формату, если "будет большая волна COVID-19". Президент указал, что дети, и это объективная реальность, могут перенести COVID-19 на ногах и даже не заметить этого, но будут при этом носителями вируса.

"Мы экспериментировали, одни из первых в Европе. Мы показали, что такое "школа онлайн", она у нас работает, и "школа ТВ". Почему мы делали ТВ, потому что в отличие от некоторых стран, Интернета у нас в селах нет, пока что. Это отдельная программа, ей отдельно занимается Федоров (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров – ИФ) и его министерство", - рассказал он.

Теги: #школа #зеленский #коронавирус
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