Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не сомневается в своей победе на выборах, но при этом не считает себя президентом республики.

"Я могу считать себя национально избранным президентом. Но я не чувствую себя комфортно на этой позиции. Я знаю, что люди проголосовали за меня, но они голосовали за меня не как за президента, а как за человека, который приведет страну к новым выборам", - заявила Тихановская в интервью газете Politiсo во вторник.

По словам экс-кандидата, сейчас она является "национальным лидером", но принимать участие в новых выборах, если они будут организованы в Беларуси, не собирается.

"Я не собираюсь принимать участие в новых выборах, и у меня нет права в них участвовать, потому что я обещала своему народу, что не буду это делать. Моя миссия будет завершена, когда мы организуем эти выборы", - добавила Тихановская.

Politico отмечает, что во время интервью она доказывала, что события в Беларуси - внутренний вопрос, не имеющий отношения к геополитике и противостоянию России и Запада.

"Мы мирный народ, и мы хотим только решения этой проблемы. Мы хотим, чтобы эти люди (нынешнее руководство страны - ИФ) ушли, чтобы мы могли строить нашу страну с новым президентом. Это не вопрос геополитики, это наше внутреннее дело, и мы просим уважать наш суверенитет. Мы просим об этом все страны, однако в том случае, если нам потребуется какая-либо помощь в переговорах, в случае, если нам потребуется медиатор, мы попросим быть готовыми помочь нам", - сказала она.

Тихановская также воздержалась от оценок, говоря о связанных с Россией вопросах, в частности, об отравлении Алексея Навального.

"Я не могу говорить об этом, потому что следует провести расследование этого дела. Без такого расследования я не вправе возлагать на кого-либо вину", - сказала белорусский политик.

Комментируя свое решение уехать из Беларуси в Литву, Тихановская заявила, что это было необходимо не только в целях обеспечения ее личной безопасности, но и позволило ей вести диалог с международными лидерами и рассказывать о тяжелом положении ее сторонников.

Она отметила, что решение руководства страны лишить полномочий многих зарубежных журналистов свидетельствует об усилении его действий по сокрытию свидетельств насилия и злоупотребления властью полицией.

Тихановская также заверила, что оппозиционные силы в Беларуси останутся мирными и будут готовы вести переговоры с кем угодно, лишь бы добиться организации новых выборов в стране. Она убеждена в том, что протесты и забастовки в Беларуси не закончатся до тех пор, пока не будут организованы новые выборы президента.

"Забастовки чрезвычайно важны, и забастовки могут принимать разные формы. Есть много способов, не только демонстрации. Я знаю, что это не прекратится. Вы должны понять, что мы проснулись, и мы больше не согласны на него", - добавила она.