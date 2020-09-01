Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет Украины на следующий год

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент своевременно примет государственный бюджет Украины на 2021 год.

"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов – это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и правительство в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас для того, чтобы бюджет был принят и государство вошло в новый год с достойной сметой", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента во вторник.

Он подчеркнул, что для подготовки проекта госбюджета необходимо привлечь не только профильный комитет, но и все другие комитеты.

По словам спикера, среди вызовов, которые стоят перед Верховной Радой – вторая волна коронавируса. "Все вы видите количество заболевших… И в этом плане без Верховной Рады также будет сложно выйти из кризисной ситуации", - сказал Разумков.

Спикер также подчеркнул, что серьезным вызовом для Верховной Рады станут местные выборы.

"Я сейчас говорю не о том законодательстве, которое мы приняли и изменениях, которые еще необходимо будет сделать. Я говорю о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом, и в ее решениях будет политический аспект, но мне очень бы хотелось, чтобы даже во время избирательной кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей будет оставаться или не будет оставаться с нами. Поэтому политика - это правильно это важно, рейтинги – это важно на 100%, однако государственная позиция должна преобладать над ними", - сказал Разумков.