Политика

12:49 01.09.2020

Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет Украины на следующий год

2 мин читать
Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет Украины на следующий год

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент своевременно примет государственный бюджет Украины на 2021 год.

"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов – это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и правительство в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас для того, чтобы бюджет был принят и государство вошло в новый год с достойной сметой", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента во вторник.

Он подчеркнул, что для подготовки проекта госбюджета необходимо привлечь не только профильный комитет, но и все другие комитеты.

По словам спикера, среди вызовов, которые стоят перед Верховной Радой – вторая волна коронавируса. "Все вы видите количество заболевших… И в этом плане без Верховной Рады также будет сложно выйти из кризисной ситуации", - сказал Разумков.

Спикер также подчеркнул, что серьезным вызовом для Верховной Рады станут местные выборы.

"Я сейчас говорю не о том законодательстве, которое мы приняли и изменениях, которые еще необходимо будет сделать. Я говорю о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом, и в ее решениях будет политический аспект, но мне очень бы хотелось, чтобы даже во время избирательной кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей будет оставаться или не будет оставаться с нами. Поэтому политика - это правильно это важно, рейтинги – это важно на 100%, однако государственная позиция должна преобладать над ними", - сказал Разумков.

Теги: #верховная_рада #разумков #госбюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 01.09.2020
Пенсионеры старше 75 лет с 2021г будут получать доплаты к пенсиям – глава комитета Рады

Пенсионеры старше 75 лет с 2021г будут получать доплаты к пенсиям – глава комитета Рады

12:07 01.09.2020
Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

11:26 01.09.2020
Глава комитета Рады Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода в 60-65 лет на пенсию на госслужбе

Глава комитета Рады Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода в 60-65 лет на пенсию на госслужбе

17:18 31.08.2020
Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

14:21 31.08.2020
Рада на четвертой сессии рассмотрит законопроекты о госбюджете-2021, референдуме и завершении реформы децентрализации – "Слуга народа"

Рада на четвертой сессии рассмотрит законопроекты о госбюджете-2021, референдуме и завершении реформы децентрализации – "Слуга народа"

13:04 31.08.2020
ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

12:56 31.08.2020
"Евросолидарность" призывает Раду признать "вагнеровцев" террористической организацией

"Евросолидарность" призывает Раду признать "вагнеровцев" террористической организацией

12:12 31.08.2020
Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

11:52 31.08.2020
Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

10:26 31.08.2020
Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

Гройсман требует от действующего Кабмина восстановить прошлогоднее правительственное решение о росте зарплат учителей

Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему представителей белорусских властей, всего в "черном списке" 30 лиц

В МИД Украины заявили о системных притеснениях крымчан, нелояльно настроенных к оккупационной власти

В "Голосе" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины – Рахманин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА