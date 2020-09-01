Политика

12:07 01.09.2020

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

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Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл 4-ую сессию парламента IX созыва.

Как сообщил Разумков, на открытии сессии присутствуют члены Кабинета министров, руководители центральных органов власти, судебной ветви власти, представители церквей и церковных организаций, главы дипломатических представительств иностранных государств.

Согласно повестке дня парламента на вторник, 1 сентября, народные депутаты на пленарном заседании 4-ой сессии Верховной Рады планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся уточнения отдельных избирательных процедур (№ 3971).

Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся создания военно-гражданских администраций (№3913), а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся создания и ликвидация районных государственных администраций в связи с создание (ликвидацией) районов (№ 3975), а также законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине (№ 3607).

Кроме того, народные депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год об обеспечении оздоровления и отдыха детей, которые требуют особого внимания и поддержки (№3819). В планах народных депутатов на вторник также внесение изменений в некоторые законы о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность (первое чтение № 3594).

В повестке дня также законопроект во втором чтении № 3112 о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве" относительно обязанностей исполнителя проводить индексацию размеров алиментов, которые определил суд в твердой денежной сумме.

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О туризме", который предлагает расширить круг субъектов предоставления отельных услуг (№ 2673).

мков открыл 4-ую сессию парламента IX созыва.

Теги: #верховная_рада #разумков
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