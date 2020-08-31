Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

Координационный совет расценивает задержание члена своего президиума Лилии Власовой, как политическое давление, подчеркивает неготовность власти к диалогу.

"Сегодня около 15:00 была задержана Лилия Власова, член президиума Координационного совета и учредитель одной из первых юридических компаний в Беларуси. Показательно, что Лилия Власова является одним из самых известных медиаторов как в Беларуси, так и за рубежом", - говорится в заявлении совета.

Там отметили, что данное действие правоохранительных органов в совокупности с административными арестами членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, как и возбуждение уголовного дела по факту создания КС, в совете расценивают как политически мотивированное давление.

"Действия властей направлены на дезорганизацию работы Координационного Совета и свидетельствуют о том, что власть не заинтересована в общественном диалоге и разрешении внутриполитического кризиса путем переговоров", - подчеркнуто в заявлении.

"Мы полагаем, что всякое давление на членов Координационного Совета должно быть остановлено. Все стороны должны способствовать разрешению общественно-политического кризиса исключительно путем диалога", - добавили в КС.

Как сообщалось, задержание Власовой произошло накануне заседания расширенного Координационного совета.

Власова является международным медиатором и юристом.

Ранее в Минске были задержаны двое других членов КС - Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.