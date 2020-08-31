Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

Судебное решение о признании неконституционным назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) создало правовую коллизию, препятствующую работе украинских антикоррупционных органов. Кроме того это решение может существенно осложнить отношения Киева с международными финансовыми организациями.

ТРУДНО ВЫПОЛНИТЬ, НО НАДО

КС 28 августа обнародовал решение о неконституционности указа предыдущего президента Украины Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ. Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

"С юридической точки зрения (…) Артем Сытник больше не может исполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу. Но как прекратить трудовые отношения с ним - очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий директора, и таких оснований, как решение Конституционного суда (КС), там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить", - сказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью телеканалу "Суспильный". Парламенту Украины придется оперативно вносить изменения в закон о НАБУ, в противном случае "любой другой назначенный руководитель также будет считаться незаконно назначенным", заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина-24".

Арахамия отметил, что после решения КС Сытник, скорее всего, будет вынужден уйти в отставку, но "критически это никак сильно не отразится на деятельности НАБУ".

"В любом случае есть исполняющий обязанности Гизо Углава (первый заместитель директора НАБУ - ИФ), к которому - высокое доверие со стороны международных партнеров", - сказал он.

В НАБУ сперва, в ночь на субботу, назвали решение КС политически мотивированным и подчеркнули отсутствие юридических оснований для немедленного увольнения Сытника.

"Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК" (Окружного административного суда Киева - ИФ), на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным судом Украины (...), это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", - отмечалось в сообщении НАБУ в Facebook.

В бюро добавили, что на очереди рассмотрение судьями КС представления народных депутатов о якобы неконституционности создания Национального бюро. В НАБУ указали, что инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ.

Уже в понедельник бюро заявило, что акт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ, а значит "пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ". "Поэтому пока организация работает в штатном режиме", - подчеркнуло бюро.

В то же время, отметили в НАБУ, наличие решения Конституционного суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора бюро, поэтому нужно урегулировать вопрос в законодательном поле с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности.

"Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте с других законных оснований", - говорится в сообщении НАБУ.

НАЧАЛЬНИК НОВЫЙ, ПРИОРИТЕТЫ СТАРЫЕ

В Офисе президента Украины, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что у НАБУ будет новый руководитель, избранный на этот пост на конкурсе.

"В связи с этим решением Конституционного суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", - говорится в заявлении ОП.

При этом в заявлении не указывается, кто будет исполнять обязанности директора НАБУ. Офис президента подчеркивает, что КС дал оценку именно кадровым назначениям, а не качеству работы самого госоргана, а факт неконституционности назначения директора НАБУ не отменяет действия и способности самого бюро.

"Для нас крайне важен лишь один приоритет - жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом", - отмечает Офис президента.

ВНЕШНИЕ ЗАЙМЫ ПОД ВОПРОСОМ

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий полагает, что решение КС затруднит привлечение Украиной внешнего финансирования.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет больше ясности относительно статуса Сытника, хотя пресс-релиз Зеленского оставляет мало шансов на то, что Сытник все еще рассматривается президентом как директор НАБУ. Если это так, то шансы Украины получить какое-либо внешнее финансирование на Западе будут поставлены под сомнение, а это означает, что риск суверенного дефолта Украины возрастет", - цитируется Паращий в сообщении Concorde Capital в понедельник.

Согласно ему, возможное увольнение Сытника может поставить под сомнение независимость НАБУ, по крайней мере в глазах западных партнеров Украины. Весьма вероятно, что увольнение Сытника испортит отношения Украины с Международным валютным фондом, который ранее агрессивно реагировал на любые попытки подорвать позиции Сытника на посту главы НАБУ.

После увольнения в августе главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого Сытник стал единственным высшим украинским чиновником, сохранившим свой пост со времен президентства Порошенко. Назначенный под надзором международных финорганизаций Сытник действовал независимо как от Порошенко, так и от Зеленского, утверждает Concorde Capital.

Посольство США в понедельник подчеркнуло важность сохранения независимости антикоррупционных органов. "Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с народом Украины в его борьбе против коррупции. Ключевым элементом этой борьбы является защита независимости антикоррупционных институтов, соответствует направлению реформ и евроатлантической интеграции", – сообщило посольство в твиттере.

СПРАВКА

Украина после смены власти в 2014 году активизировала борьбу с коррупцией под давлением общественности и различных международных организаций. С этой целью в последующие годы в системе правоохранительных органов были созданы несколько новых органов. Самые главные из них - НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство предотвращения коррупции. Позже, в 2018 году, был принят закон, регламентирующий создание Высшего антикоррупционного суда. Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование преступлений, если сума взятки превышает 500 минимальных зарплат.