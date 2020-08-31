Политика

18:58 31.08.2020

"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

2 мин читать
"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

Партия "Европейская солидарность" идет на местные выборы с командой, которая объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных и проевропейских лидеров, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине, сообщается на сайте политсилы в понедельник.

В частности, Волынский штаб партии возглавила депутат Луцкого горсовета от "Самопомочи" Юлия Вусенко, в Полтаве от "Евросолидарности" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец также заявил о необходимости "создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти".

Среди тех, кто возглавит списки в областные и городские советы - действующие народные депутаты фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе, политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил лидер партии Петр Порошенко в своем выступлении на съезде партии.

Он также отметил, что угроза московского реванша не уменьшается. "То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности. Когда нам дано видеть и слышать дальше, чувствовать - сильнее, мыслить - глубже, то надо действовать. Здесь и сейчас. Это и есть признак политического лидерства", - убежден Порошенко.

По словам политика, "фундамент, который мы заложили в предыдущие годы, оказался достаточно прочным, чтобы кто-то смог его так легко разрушить".

"Европейская солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды - децентрализацию, результаты которой воплощены в новые дороги, новый транспорт, отремонтированные школы и детские сады, освещенные улицы и тому подобное. Это происходит потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин. Мало вступить в Европейский Союз - важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных громадах", - отметил Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 31.08.2020
"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

18:11 31.08.2020
Для проведения выборов в ОРДЛО пока что условий нет - Корниенко

Для проведения выборов в ОРДЛО пока что условий нет - Корниенко

16:50 31.08.2020
"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

12:56 31.08.2020
"Евросолидарность" призывает Раду признать "вагнеровцев" террористической организацией

"Евросолидарность" призывает Раду признать "вагнеровцев" террористической организацией

11:53 31.08.2020
Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

11:52 31.08.2020
Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

03:02 31.08.2020
Правящая партия Черногории с небольшим перевесом опережает оппозиционную коалицию на парламентских выборах

Правящая партия Черногории с небольшим перевесом опережает оппозиционную коалицию на парламентских выборах

19:43 30.08.2020
Ляшко: Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в "красной" зоне

Ляшко: Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в "красной" зоне

19:23 30.08.2020
Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в «красной» зоне - Ляшко

Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в «красной» зоне - Ляшко

18:17 30.08.2020
ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

Решение КС о неконституционности назначения Сытника является абсолютно политически зависимым – нардеп Устинова

КС обнародовал решение о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему представителей белорусских властей, всего в "черном списке" 30 лиц

Рада на четвертой сессии рассмотрит законопроекты о госбюджете-2021, референдуме и завершении реформы децентрализации – "Слуга народа"

В МИД Украины заявили о системных притеснениях крымчан, нелояльно настроенных к оккупационной власти

В "Голосе" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины – Рахманин

Кремль: использование силового резерва РФ для стабилизации обстановки в Беларуси не нуждается в согласии Совета Федерации

ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

Нас не устраивают средства, предлагаемые Минфином на здравоохранение на 2021г - Радуцкий

Аваков: Заявление Фокина о необходимости полной амнистии участников НВФ и предоставления особого статуса всему Донбассу является провокационным

Радуцкий пока не слышал о возможном увольнении министра здравоохранения Степанова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА