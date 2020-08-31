"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

Партия "Европейская солидарность" идет на местные выборы с командой, которая объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных и проевропейских лидеров, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине, сообщается на сайте политсилы в понедельник.

В частности, Волынский штаб партии возглавила депутат Луцкого горсовета от "Самопомочи" Юлия Вусенко, в Полтаве от "Евросолидарности" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец также заявил о необходимости "создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти".

Среди тех, кто возглавит списки в областные и городские советы - действующие народные депутаты фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе, политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил лидер партии Петр Порошенко в своем выступлении на съезде партии.

Он также отметил, что угроза московского реванша не уменьшается. "То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности. Когда нам дано видеть и слышать дальше, чувствовать - сильнее, мыслить - глубже, то надо действовать. Здесь и сейчас. Это и есть признак политического лидерства", - убежден Порошенко.

По словам политика, "фундамент, который мы заложили в предыдущие годы, оказался достаточно прочным, чтобы кто-то смог его так легко разрушить".

"Европейская солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды - децентрализацию, результаты которой воплощены в новые дороги, новый транспорт, отремонтированные школы и детские сады, освещенные улицы и тому подобное. Это происходит потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин. Мало вступить в Европейский Союз - важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных громадах", - отметил Порошенко.