Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему представителей белорусских властей, всего в "черном списке" 30 лиц
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусских властей за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.
В списке - 30 человек, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко и близкие к нему лица.
"Департамент миграции при министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - говорится в распространенном МВД сообщении.
"В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен", - указывает МВД.
Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь "первоначальная версия списка", и в дальнейшем он будет пополняться.
В минувшую среду МИД Литвы сообщил, что МВД предложило включить в "черный список" 118 должностных лиц Беларуси.
Санкционный список утверждает МВД по представлению МИД.
Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.
Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены Литвой в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии, напоминает агентство BNS.