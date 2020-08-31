Политика

14:21 31.08.2020

Рада на четвертой сессии рассмотрит законопроекты о госбюджете-2021, референдуме и завершении реформы децентрализации – "Слуга народа"

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Рада на четвертой сессии рассмотрит законопроекты о госбюджете-2021, референдуме и завершении реформы децентрализации – "Слуга народа"

Верховная Рада IX-го созыва на четвертой пленарной сессии, которая стартует 1 сентября, рассмотрит проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", а также ряд законопроектов, продолжающих начатые ранее реформы, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в соцсети Facebook.

Среди перечисленных вопросов: принятие законопроектов о государственных символах, во втором чтении - законопроекта о всеукраинском референдуме, завершение реформы децентрализации, в частности принятие законов об укрупнении районов.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть законодательство об индустриальных парках и локализации производства, проекты законов о создании виртуальной экономической зоны "Дия Сity", вопросы экономической безопасности и обороны государства, а также продолжить реформу парламента.

Теги: #верховная_рада #слуга_народа
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