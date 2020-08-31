Политика

13:04 31.08.2020

ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

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ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

Во время парламентского "Часа вопросов к правительству" надо заслушать ситуацию, связанной с коронавирусом Covid-19, не только от министра здравоохранения, но и премьер-министра, считает народный депутат Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

"Считаю, что в пятницу мы должны поговорить не только с министром здравоохранения, но и с премьер-министром, потому что Верховная Рада … предоставила все возможности для того, чтобы то, что сейчас происходит с Covid-19 в стране, не могло случиться. Этот разговор должен быть очень принципиальным", - сказал Шуфрич на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он также напомнил, что в настоящее время двое народных депутатов – Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина") и Степан Чернявский (фракция "Слуга народа") лечатся от Covid-19.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", один из участников заседания согласительного совета поправил Шуфрича, что в настоящее время лечение от Covid-19 проходят три народных депутата.

Теги: #верховная_рада #опзж #минздрав
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