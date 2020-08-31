Политика

12:56 31.08.2020

"Евросолидарность" призывает Раду признать "вагнеровцев" террористической организацией

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"Евросолидарность" призывает Раду признать "вагнеровцев" террористической организацией

Парламентская фракция "Европейская солидарность" призывает Верховную Раду признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией, заявляет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы просим вас… поставить в повестку дня постановление № 3735 о признании "вагнеровцев" террористической организацией … И очень хотелось бы услышать, что все-таки действительно произошло с группой "вагнеровцев" в Беларуси, причастно ли высшее государственное руководство к освобождению этих террористов и передаче их, вместо правосудия, России", - сказала Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она также отметила, что парламент должен дать оценку событиям в Беларуси.

"Мы требуем не прятать голову в песок, а дать оценку ситуации в Беларуси и рассмотреть соответствующее заявление", - отметила Геращенко.

Депутат также напомнила, что фракция "Европейская солидарность" уже давно требует поставить в повестку дня проект постановления № 2756 о создании временной следственной комиссии по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, "которое сейчас разваливается в суде".

Она добавила, что данный проект постановления появился из-за того, что "уже объявлены виновные, объявлены убийцы на пресс-конференции с президентом (Украины Владимиром – ИФ-У) Зеленским".

Как сообщает сайт парламента, проект постановления №3735 об обращении Верховной Рады к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира зарегистрирован в Раде 24 июня.

Теги: #верховная_рада #геращенко #евросолидарность #вагнер
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