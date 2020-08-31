Аваков: Заявление Фокина о необходимости полной амнистии участников НВФ и предоставления особого статуса всему Донбассу является провокационным

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление заместителя главы украинской делегации во Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина об всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил Аваков на церемонии чествования памяти погибших в 2015 году нацгвардейцев под зданием Верховной Рады.

Ранее Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".