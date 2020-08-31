Радуцкий пока не слышал о возможном увольнении министра здравоохранения Степанова

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявляет, что пока не слышал о возможных кадровых перестановках в правительстве, а также увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

"Будем так говорить, я лично такого не слышал. Давид (Арахамия - ИФ) чаще общается с правительством, возможно у него есть какая-то более точная информация. У меня на сегодня такой информации нет. "Шатается ли кресло (под Степановым - ИФ)"? Если что-то будет сделано не так, то не кресло должно шататься, а Рада должна уволить. На сегодня напрямую я такого не слышал", - сказал он журналистам перед согласительным советом Верховной Рады в понедельник, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в правительстве и увольнении Степанова с должности министра здравоохранения.