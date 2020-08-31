Политика

10:26 31.08.2020

Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

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Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

"Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве, комментируя заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников военных формирований.

Теги: #верховная_рада #разумков #украина
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