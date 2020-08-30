Политика

16:41 30.08.2020

"Европейская солидарность" требует устранения Фокина из ТКГ из-за сдачи интересов Украины

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"Европейская солидарность" требует устранения Фокина из ТКГ из-за сдачи интересов Украины

Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Витольда Фокина о возможности проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), всеобщей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности, заявляют в партии "Европейская солидарность".

"Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В "Европейской солидарности" подчеркивают, что Украина неделима, любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.

"Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывание ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В очередной раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма", - говорится в заявлении партии.

"Европейская Солидарность" требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ, а в противном случае будет считать, что особый статус для всего Донбасса является предложением президента Украины Владимира Зеленского. "Это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса", - подчеркнули в политсиле.

Теги: #европейская_солидарность #фокин #ткг #евросолидарность
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