Политика

15:25 30.08.2020

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

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Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

Кандидатом от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (центр – г.Бахмач Черниговской области) 25 октября будет правозащитник Анатолий Гунько, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Такое решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье. Кандидатуру Гунько предложила Черниговская партийная организация", - сообщила Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Гунько - уроженец с.Сальное Нежинского района Черниговской области, адвокат, правозащитник, директор ООО "Гильдия права".

На парламентских выборах 2019 года баллотировался по округу №209 (центр – г.Нежин Черниговской области) от партии "Батькивщина". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край".

Как сообщалось, 5 июня ЦИК Украины своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года – членом депутатской группы "Доверие".

Теги: #евгения_кравчук #кравчук #слуга_народа #выборы
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Интерфакс-Украина
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