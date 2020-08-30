МИД Украины в Международный день жертв насильственных исчезновений призывает мировое сообщество не забывать о без вести пропавших в Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных РФ территориях Украины в Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, опубликованном на официальном сайте ведомства в воскресенье.

В МИД напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополь осуществляет процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования. Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве приводят в пример два случая исчезновения людей и отмечают, что в обоих случаях правозащитники обвиняют оккупационные власти в отсутствии эффективного расследования.

В МИД также напомнили, что факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который в 2017 году подано нашим государством в Международный суд ООН.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений. В этой связи важным является усиление международного давления на РФ с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, прежде всего касаемо обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - говорится в сообщении.