Политика

23:50 29.08.2020

Арахамия об отношении Рады к событиям в Беларуси: "Не помешает соблюдать нейтралитет"

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Арахамия об отношении Рады к событиям в Беларуси: "Не помешает соблюдать нейтралитет"

Верховная Рада не будет рассматривать проект постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси, прогнозирует лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мне кажется, что нет", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, будет ли Рада рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, инициированное группой депутатов во главе с Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в эфире телеканала "УКраина -24" вечером в субботу.

Он уточнил, что на предстоящей пленарной неделе такого проекта постановления на рассмотрении парламента не будет.

По словам лидера фракции, в парламенте ради политических лозунгов пытаются раньше времени провозглашать какие-то декларации.

"Мы же понимаем, что ситуация в Беларуси очень непростая и она не черно-белая... Я неоднократно говорил о своей позиции, мы на фракции пока это не обсуждали. Моя личная позиция, что нам не помешает какое-то время побыть Швейцарией, максимальный нейтралитет соблюдать", - пояснил народный депутат, добавив, что Украине не надо увеличивать линию фронта в дополнение к той, которая существует на востоке.

Он напомнил о взвешенной позиции Министерства иностранных дел (МИД) Украины, в котором заявили о заморозке на время внешнеполитических контактов с Беларусью.

"Этим должны заниматься дипломаты, когда депутат проснулся, посмотрел два новостных ресурса… и уже у себя в Фейсбуке делает внешнеполитическое заявление. Мне кажется это неправильно… Мое мнение, что это фальстарт", - подчеркнул Арахамия.

Теги: #позиция #арахамия #украина #беларусь
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