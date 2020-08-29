Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

Верховная Рада гармонизирует закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) с решением Конституционного Суда о неконституционности назначения директора НАБУ Артема Сытника, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нам просто придется гармонизировать с этим решением закон о НАБУ, другого выхода я не вижу”, - сказал Арахамия в субботу вечером в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, парламенту придется оперативно вносить изменения в закон о НАБУ, в противном случае "любой другой назначенный руководитель тоже будет считаться незаконно назначенным".

Арахамия отметил, что после решения КС Сытник скорее всего будет вынужден уйти в отставку. По мнению главы фракции, "критически это никак сильно не отразится на деятельности НАБУ".

"…В любом случае есть исполняющий обязанности Гизо Углава (первый заместитель директора НАБУ - ИФ),к которому - высокое доверие со стороны международных партнеров", - сказал Арахамия.