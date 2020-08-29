Политика

22:38 29.08.2020

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

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Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Верховная Рада скорее всего отрицательно отнесется к инициативе главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие минским соглашениям, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Когда говорят нам привести в соответствие постановление. Компонент безопасности (в ОРДЛО - ИФ)... абсолютно не в том состоянии, то, скорее всего, я думаю, парламент ответит отрицательно", - сказал Арахамия в субботу вечером в эфире "Украина-24".

По словам главы фракции, в настоящее время провести выборы в ОРДЛО невозможно.

"Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие - привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии", - напомнил Арахамия.

Он подчеркнул, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс "на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу".

Арахамия также допустил, что до местных выборов Верховная Рада просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука.

Он подчеркнул, что обращение Кравчука "было сюрпризом" и он и его коллеги узнали о нем из СМИ.

Как сообщалось, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Теги: #рада #кравчук #украина #ответ
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