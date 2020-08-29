Политика

15:13 29.08.2020

У Зеленского есть два пути решения ситуации, сложившейся вокруг решения КС по Сытнику – представитель президента в КС

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У Зеленского есть два пути решения ситуации, сложившейся вокруг решения КС по Сытнику – представитель президента в КС

Для разрешения ситуации, сложившейся вокруг признания Конституционным судом Украины (КС) неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника у президента Украины Владимира Зеленского есть два пути, считает представитель президента в КС Федор Вениславский.

"С юридической точки зрения с сегодняшнего дня (28 августа – ИФ) Артем Сытник больше не может исполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу. Но как прекратить трудовые отношения с ним - очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий директора, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить", - сказал он в интервью "Суспильному" в пятницу.

Первый вариант, считает Вениславский – издание президентом указа об увольнении директора НАБУ на основании решения КС.

"Пойдет президент таким путем - пока я не могу сказать. Потому что вопрос очень неоднозначный и требует детального изучения. Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу", - уточнил он.

На сегодня, подчеркнул Вениславский, для того, чтобы не тормозить работу НАБУ, нужно внести изменения в закон.

"Это самый быстрый парламентский путь. А дальше - более стратегический путь, который предусматривает и изменения в Конституцию, и изменения в закон", - заявил он.

"Возможен и первый, и второй варианты. Конечно, для того, чтобы обеспечить максимальную степень независимости антикоррупционного бюро, необходимо пересмотреть процедуру назначения его руководства. Она должна быть за пределами полномочий исполнительной власти. Ведь именно в исполнительной власти происходят самые крупные коррупционные акты, с которыми и должно бороться НАБУ. Бороться с коррупцией в исполнительной власти, будучи в сфере исполнительной власти, - вряд ли правильный путь. Впрочем, оба указанных пути друг друга не исключают", - добавил Вениславский.

Он также пояснил, что работа НАБУ будет продолжаться в штатном режиме. Кто именно будет выполнять функции директора, пока что неизвестно.

Ранее сообщалось, что КС обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ. Конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года

"Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении КС.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Теги: #зеленский #сытник #кс
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