Политика

11:59 29.08.2020

Россия считает выборы президента Беларуси легитимными – Путин

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Россия считает выборы президента Беларуси легитимными – Путин

Россия признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Теги: #рф #выборы #путин #беларусь
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