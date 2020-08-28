Решение КС о неконституционности назначения Сытника является абсолютно политически зависимым – нардеп Устинова

Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос") считает решение Конституционного суда Украины, признавшего назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро неконституционным, политически ангажированным.

"Решение Конституционного суда является абсолютно политически зависимым", - цитирует Устинову пресс-служба "Голоса" вечером в пятницу.

По ее словам, впервые КС рассмотрел представление об указе президента о персональном назначении.

Народный депутат подчеркнула, что подобные указы о назначении теряют силу в тот момент, когда человек вступает в должность, и поэтому подобные обращения всегда оставались без рассмотрения.

"Сейчас мы понимаем, что это решение является лишь желанием администрации президента (Офиса президента – ИФ) и олигархов убить антикоррупционную систему", - отметила Устинова.

Она напомнила, что в течение одной недели был уволен глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, а сейчас хотят уволить директора НАБУ Сытника.

Устинова считает, что подобные действия связаны с расследованиями, которые инициировали и проводят антикоррупционные органы, в том числе "по олигарху Коломойскому".

"Мы видим, что сейчас олигархи объединились и срочно хотят фактически уничтожить антикоррупционную систему в Украине", - подчеркнула она.