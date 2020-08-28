Политика

18:53 28.08.2020

МИД Беларуси возложил на Киев ответственность за решение о "паузе" в двусторонних отношениях

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МИД Беларуси возложил на Киев ответственность за решение о "паузе" в двусторонних отношениях

Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью будет внести официальный Киев, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, опубликованном в пятницу.

В министерстве заявили, что со своей стороны Минск готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - отмечается в заявлении.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в связи с ситуацией в Беларуси приостановила все контакты с белорусской стороной.

"У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все контакты с белорусской стороной", - сказал Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1".

По его словам, официальный Киев будет следить за развитием ситуации в Беларуси. "И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины, эти контакты будут возобновлены", - добавил министр.

В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Теги: #украина #беларусь
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