Зеленский надеется, что Совместное заявление по итогам саммита Украина-ЕС 1 октября будет отражать высокий уровень амбиций по развитию отношений

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Совместное заявление, которое будет принято по итогам намеченного на 1 октября в Брюсселе саммита Украина-ЕС, будет отражать высокий уровень амбиций Украины и ЕС по дальнейшему развитию отношений.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что украинская сторона настроена на тесное взаимодействие с институтами ЕС с тем, чтобы обеспечить максимальную результативность саммита.

Собеседники обменялись мнениями по основным вопросам повестки дня Украина-ЕС и дальнейшим шагам, необходимым для укрепления стратегического партнерства и углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом.

"Украина и ЕС, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией COVID-19, продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов о выполнении Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина будет готова обсудить прогресс в выполнении соглашения и ключевых реформ", - констатировал Зеленский.

Урсула фон дер Ляйен указала на полную поддержку интеграции Украины в Европейский Союз.