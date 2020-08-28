Зеленский поблагодарил главу ЕК за договоренность о дозах вакцины от коронавируса после ее изготовления

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за достигнутую договоренность о дозах вакцины от COVID-19, когда она будет изготовлена.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил готовность Украины к международному сотрудничеству по производству вакцины.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Для этого есть несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - заверил он.

Глава Еврокомиссии также поздравила президента с выздоровлением членов его семьи от коронавирусной инфекции и пожелала им крепкого здоровья.

"Спасибо за это. Да, моя супруга и сын действительно выздоровели. К сожалению, отходить от этой болезни нужно две-три недели после выздоровления. Мы проводим серьезную коммуникацию с обществом, рассказываем о мерах безопасности, ведь все устали от этой эпидемии. Сейчас мы работаем над увеличением количества коек для таких больных, если будет вторая волна", - отметил Зеленский.