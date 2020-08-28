Политика

17:11 28.08.2020

Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах – Кулеба

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Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал личным мнением заявление своего предшественника, назначенного послом Украины в Великобритании, Вадима Пристайко о варианте временного отказа от идеи возвращения контроля над отдельными территориями Донбасса.

Ранее Пристайко в интервью "Европейской правде" выразил мнение, что в случае провала Минских соглашений и сценария с введением миротворческого контингента на Донбасс Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля в регионе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

"Это личное мнение Вадима Пристайко, а не посла Украины в Великобритании, и оно не отражает позицию Министерства иностранных дел, и нашего государства. Позиция Украины остается неизменной: Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах", - подчеркнул Кулеб в комментантарии "Европравде".

Он добавил, что "не было ни одного дня, чтобы мы не работали над достижением этой цели".

"В этой работе не может быть пауз или отсрочек. Наша земля до сих пор оккупирована, а наши люди до сих пор страдают в оккупации. Позиция президента (Украины Владимира – ИФ-У) Зеленского и моя как министра проста - Украина не разбрасывается своей землей и людьми", - добавил Кулеба.

Он также прокомментировал слова Пристайко, что Украина "фактически отказалась" от переговоров о возвращении Крыма.

"Действительно, в 2014 году, к сожалению, не было создано отдельной переговорной площадки для деоккупации Крыма. Сейчас мы исправляем этот недостаток, создавая Крымскую платформу. Новый формат поможет консолидировать международные усилия по деоккупации украинского полуострова, включая санкционное давление, мониторинг нарушений прав человека, поддержание темы временной оккупации Крыма в международной повестке дня. Ни о какой смене курса на возвращение Крыма не может быть и речи", - сказал министр.

Теги: #крым #кулеба #украина #ордло
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