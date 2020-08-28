Зеленский ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств – разговор с председателем Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки" – ИФ) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - сообщил он в своем Twitter в пятницу.