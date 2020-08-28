Политика

16:08 28.08.2020

Зеленский в Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса

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Зеленский в Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для аграрного бизнеса.

"Если речь идет об оросительной системе, можем проговорить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, 3-5%. Давайте предложения", - сказал он на встрече в пятницу, сообщает пресс-служба главы государства.

Представители агробизнеса поблагодарили Зеленского за изменения в отрасли, которые произошли при нынешней власти. В частности, за подписание закона о кооперации, который дает шанс развитию малому и среднему бизнесу. "Также в течение последнего года произошли значительные положительные изменения в геокадастровой системе, особенно в части борьбы с коррупцией", - отмечается в сообщении.

В конце встречи Зеленский подчеркнул, что власти и бизнесу нужен диалог, поэтому попросил хотя бы раз в месяц проводить встречу с главой ОГА по текущим проблемам. Также он призвал обращаться к нему, если возникают трудности, которые не решаются без президента.

"Почему мы ездим? Я никогда бы не знал детали о тех вещах, о которых вы говорите, если бы я сюда не приехал. Вот вчера сказали, что в Кропивницком "вычистили" всех бандитов. Показали статистику, что все хорошо. Я приезжаю - и люди, и бизнес приводят примеры, где мы видим - все ну совсем не так", - отметил он.

"Хочется все сделать, чтобы, когда приезжаешь, говорили: слава богу, правоохранители честно работают, и на бизнес никто не давит", - добавил глава государства.

Теги: #агробизнес #зеленский #черкасская_область #кредит
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