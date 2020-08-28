Политика

15:56 28.08.2020

В ЕС считают необходимым расширить санкции в отношении Минска

1 мин читать
В ЕС считают необходимым расширить санкции в отношении Минска

Главы МИД стран ЕС сошлись во мнении о том, что санкции в отношении Беларуси необходимо расширить, сообщил в пятницу на странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, которые приводит Bloomberg, в частности, санкции должны быть распространены на основных представителей белорусского избиркома и на сотрудников правоохранительных органов.

Сийярто отметил, что страны Вышеградской группы - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - также обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом как можно скорее составить санкционный список и не ждать месяц следующей формальной встречи глав МИД стран ЕС.

Теги: #ес #санкции #сийярто #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 28.08.2020
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

15:17 28.08.2020
Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

15:11 28.08.2020
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада

14:31 28.08.2020
СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

14:18 28.08.2020
Москва и Минск продолжают контакты по вопросу рефинансирования долга Белоруссии - Песков

Москва и Минск продолжают контакты по вопросу рефинансирования долга Белоруссии - Песков

13:44 28.08.2020
Лукашенко грозит соседям: "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море

Лукашенко грозит соседям: "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море

13:00 28.08.2020
МВД Беларуси оценило в 114 число задержанных участников акций протеста 27 августа

МВД Беларуси оценило в 114 число задержанных участников акций протеста 27 августа

12:51 28.08.2020
Лукашенко: большинство частных предприятий Беларуси "подло себя ведут"

Лукашенко: большинство частных предприятий Беларуси "подло себя ведут"

11:53 28.08.2020
Для разрыва дипломатических отношений между Киевом и Минском сейчас нет никаких оснований - глава МИД Украины

Для разрыва дипломатических отношений между Киевом и Минском сейчас нет никаких оснований - глава МИД Украины

11:35 28.08.2020
Комплексно выборы в Беларуси, с учетом всех этапов, имели существенные недостатки и не отвечали общим стандартам, принятым в этой сфере - Кулеба

Комплексно выборы в Беларуси, с учетом всех этапов, имели существенные недостатки и не отвечали общим стандартам, принятым в этой сфере - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств – разговор с председателем Еврокомиссии

Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси – Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств – разговор с председателем Еврокомиссии

Зеленский в Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса

Кличко: Столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира

Меркель считает неправильным увязывать "Северный поток - 2" и ЧП с Навальным

Законопроект о госбюджете на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности территориальных громад в пользу районов - Кличко

Советник Ермака: Саакашвили будет и дальше работать в Украине и не надо развивать конспирологию вокруг его эмоциональных высказываний

Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси – Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

Абэ собирается исполнять обязанности премьера Японии вплоть до выбора преемника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА