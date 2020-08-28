Политика

15:53 28.08.2020

Кличко: Столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира

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Кличко: Столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира

Через пять лет Киев может войти в ТОП-100 городов мира, заявил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн-конференции "Каким мы видим Киев".

"Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее - не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и самые большие ресурсы ", - заявил Кличко.

Он отметил, что для конкуренции с мегаполисами мирового уровня Киев должен прилагать усилия уже сейчас.

"Именно поэтому мы с командой длительное время разрабатываем амбициозный план: как Киеву через пять лет войти в ТОП-100 городов мира. Это - четкая пошаговая программа, фундамент реализации которой мы закладывали в предыдущие шесть лет!" - подчеркнул Кличко.

Среди ключевых направлений развития городские власти выделяют транспортную систему, социальную инфраструктуру, реновацию устаревшей застройки и экологию.

"Транспортная система должна функционировать по принципу "через весь город - за один час". Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве - 1667 км дорог. Почти 1 тыс. км из них отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход - проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновление и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в город. Продолжается обустройство велосипедных дорожек", - рассказал Кличко.

Приоритетным для властей остается развитие общественного транспорта, в частности завершение строительства двух новых станций метро на Виноградарь и начало строительства линии метро на Троещину после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост.

"Наша задача - создать комфортные условия для проживания в столице. А это, в частности, развитая социальная инфраструктура. Поэтому мы будем вводить принцип: все преимущества центра города - в каждом районе столицы. И мы уже успели немало для этого сделать: за последние четыре года построено и обновлено 28 детских садов и семь школ. Отремонтировано более 40 отделений в медучреждениях и четыре родильных дома", - рассказал Кличко.

Очередь в детские сады сократилась на 12,5 тыс. В ближайшие годы ее вообще не станет, ожидает Кличко. Размещение новостроек будет планироваться только комплексно - с одновременным строительством детсадов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок.

Что касается реновации устаревшей застройки, то здесь речь идет об устаревшем жилом фонде. "Хрущевки" в центре планируют заменить комфортными жилыми комплексами, а на месте промзон создать инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

"Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия. У нас действительно амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно - деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию", - заявил мэр.

Запланирован также ряд мер по улучшению экологии в городе – в частности, сохранение старых парков и скверов, создание новых, увеличение площади озелененных территорий города.

"Мы завершим и реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Это обеспечит город чистой питьевой водой. Для улучшения экологического состояния окружающей среды важно также завершить реконструкцию Бортнической станции аэрации. Будем внедрять и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, установку солнечных батарей. Осуществлять мероприятия по энергоэффективности зданий", - уточнил мэр.

Он напомнил, что в течение последних шести лет город успешно обновляет зеленые зоны. Так, отремонтировано почти 400 парков и скверов. Увеличено и их количество – предоставлен статус парка или сквера 136 зеленым зонам. Обновлены восемь городских пляжей.

"Это только часть того, что мы уже сделали и что обязательно сделаем. Киев станет комфортным мегаполисом - и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #кличко
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