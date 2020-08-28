Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада

Президент Беларуси сообщил о своих договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным об использовании совместной группировки войск в случае реализации военной угрозы на западной границе республики.

"Мы с ним (с Путиным - ИФ) договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом, по его словам, создан совместный военный резерв, но пока в Беларуси нет российских вооруженных сил. "Мы создали резервы с ним (с Путиным - ИФ). Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами", - сказал Лукашенко.

"Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - подчеркнул он.

По его словам, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь "угроза есть и в отношении самой России". "Президент России это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также передал содержание своего диалога с президентом РФ. "У нас договор (о военной помощи - ИФ). Говорю: давай думать, что будем делать. Он (Путин - ИФ) говорит: мы знаем, чего они хотят", - сказал Лукашенко.

По его словам, "и Путин уже прошел несколько таких этапов, от Чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ".

Президент Беларуси заявил, что убежден в реальности военной угрозы для страны.

"Она действительно существует. И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос", - сказал Лукашенко,

"18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - пояснил он.