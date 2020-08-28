Меркель считает неправильным увязывать "Северный поток - 2" и ЧП с Навальным

Ситуацию с "Северным потоком - 2" и ЧП с российским оппозиционером Алексеем Навальным не следует увязывать вместе, газопровод должен быть достроен, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что "Северный поток - 2" следует достроить. Это проект, которые ведут экономические игроки из России и Европы (. . .) Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным", - сказала канцлер, выступая на ежегодной летней пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила официальную позицию правительства ФРГ, согласно которой Берлин считает американские санкции в отношении газопровода "экстерриториальными" и не приемлет их.