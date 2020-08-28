Политика

14:18 28.08.2020

Москва и Минск продолжают контакты по вопросу рефинансирования долга Белоруссии - Песков

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Москва и Минск продолжают контакты по вопросу рефинансирования долга Белоруссии - Песков

Контакты российских финансовых властей с белорусскими коллегами по вопросу рефинансирования долга Минска продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям, именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами. Контакты продолжаются", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, правда ли, что долг Белоруссии перед Россией будет рефинансирован.

Кроме того, ему был задан вопрос о том, влияют ли на российскую экономику события в Белоруссии. По словам Пескова, "у нашей экономики есть определенный запас прочности, что позволяет поддерживать все экономические процессы в стабильном состоянии и хеджировать риски".

"Но вместе с тем, конечно, происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности. Скорее, наоборот. И учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений - ЕврАзЭс, учитывая наше Союзное государство, конечно, это вопрос для темы, которая вызывает нашу обеспокоенность", - отметил он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России - ИФ) по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал президент.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил25 августа, что страна выполнит все обязательства по внешнему долгу в текущем году. "Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", - сказал Селиверстов по итогам доклада главе государства.

Теги: #рф #песков #беларусь
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