Политика

12:51 28.08.2020

Лукашенко: большинство частных предприятий Беларуси "подло себя ведут"

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Лукашенко: большинство частных предприятий Беларуси "подло себя ведут"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в сложившейся внутриполитической обстановке большинство частных компаний "подло себя ведут".

"Нам надо ставить предприятия (частные и государственные - ИФ) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко, посещая предприятие "Савушкин-Орша".

В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов госСМИ. "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", - сказал президент.

По его словам, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать "морально-политическая поправка". "Поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что "за свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".

В Беларуси уже третью неделю продолжается кризис после состоявшихся 9 августа президентских выборов, победителем которых в шестой раз с 1994 года был объявлен Лукашенко. Результаты выборов не были признаны частью общества, а власти применили насилие к вышедшим на улицы недовольным гражданам. В стране продолжаются акции протеста и забастовки, в том числе на крупнейших предприятиях.

Теги: #лукашенко #протест #беларусь
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