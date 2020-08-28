Законопроект о госбюджете на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности территориальных громад в пользу районов - Кличко

Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год может содержать ограничения финансовой способность бюджетов территориальных громад в пользу районов, заявил городской голова Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации городов Украины (АГУ).

"Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год, который может содержать ограничения финансовой способности бюджетов территориальных общин в пользу районов, ведь отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Итак, есть необходимость в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что для решения этой проблемы АГУ совместно с рядом народных депутатов разработала и зарегистрировала законопроект № 3614 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о приведении в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы". Он устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для "новых" сельских, поселковых, городских территориальных громад в объемах, которые были у городов областного значения и ОТГ.

Доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются. Законопроект практически устанавливает основу двухуровневого местного самоуправления: громада – область.

Законопроект одобрен в первом чтении.

"Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 год не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта № 3614", - добавил Кличко.